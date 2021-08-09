東京奧運結束，台灣隊選手表現驚艷，並取得相當好的成績，回到國內，如何在完善各項制度，創造更好的運動員賽事環境與獎勵制度再度引發討論。其中，針對國內運動賽事冠名問題，國立體育大學競技與教練科學研究所副教授鄭世忠指出，政府部門招商引資，以運動賽事尋求企業冠名，才是創造產官學三贏的良方。
鄭世忠指出，運動賽事冠名通常指企業或公司向體育主管部門提供資金、物品、專業等等，以取得運動賽事命名作為合作行為，是一種雙方或三方共生的機制。在我國辦理大型賽事，通常由中央政府部門或縣市政府出資指導，單項協會或縣市體育會單項委員會承辦，例如：台北馬拉松、高雄富邦馬拉松、南投日月潭泳渡等等。因為國內運動觀賞人口較少，賽事曝光度低，難以吸引贊助商投入，承辦單位往往仰賴政府部門的經費補助。
不過，鄭世忠也指出，但近年來已陸續有特殊賽事，能與贊助商站在共同利益基礎上，願意投入資金或專業(know how)結合賽事創造品牌曝光，例如：宏碁亞太區Predator League電競總決賽、華碩玩家共和國、岱宇臺中國際馬拉松。這樣的運動產業多方結合，其實正是國際體壇趨勢，藉由產官學的合作，更能彈性與精緻化的推動該運動單項發展、吸引專業人士加入、創造更好的運動員賽事環境與獎勵制度。
鄭世忠表示，我國公務體系是文官制度，透過高普考聘用專職人員，不可能吸引各種體育發展所需專業人士，若可以讓政府部門結合社會資源舉辦賽事時，代表這賽事已能吸引足夠觀看族群，贊助商已能認同品牌價值進而願意投入贊助，賽事承辦單位能營運創造更優質的賽事環境，這應該是要被給予掌聲的。
因此，鄭世忠認為，政府部門招商引資，以運動賽事尋求企業冠名，創造產官學三贏。負責監督的民意代表，更應該給予政府主管部門些許彈性與鼓勵，期許在有計畫的短中長期執行後，迎來健康的運動產業環境。
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