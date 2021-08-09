新北市可愛柴狗便袋全新亮相！環保局9日於林口區力行公園舉辦狗便袋公佈會（戴上容攝）

環保局9日上午於林口區力行公園舉辦狗便袋公佈會，林口區長藍品畯、洪孟楷服務處到場參加，由柴語錄布偶歡樂跳舞開場（戴上容攝）

新北市可愛柴狗便袋全新亮相！環保局9日於林口區力行公園舉辦狗便袋公佈會（戴上容攝）

新北市可愛柴狗便袋全新亮相！環保局9日於林口區力行公園舉辦狗便袋公佈會，環保局長程大維宣布，環保局去年與台灣藝術大學合作3款「新北限定」狗便清理設施票選出爐，「新北可愛柴」榮獲67％最高票，新北市19座公園將啟用20處「新北可愛柴」造型狗袋箱。

環保局9日上午於林口區力行公園舉辦狗便袋公佈會，林口區長藍品畯、洪孟楷服務處到場參加，由柴語錄布偶歡樂跳舞開場，隨後演出愛犬撿大便的行動劇，內容寓教於樂、生動活潑，歡笑聲四起。

環保局長程大維指出，環保局去年與國立臺灣藝術大學合作，用藝術創意打造的3款「新北限定」狗便清理設施，分別有「大麥町」狗屋造型、「柴犬」造型、「雪納瑞」造型的狗便清潔箱，經過網站票選，最終由「新北可愛柴」款式以67％的高票數脫穎而出，成為新北限定版狗便袋。

「遛狗不清便、害狗被人厭」程大維表示，狗袋箱是提供臨時忘了帶清便工具的飼主使用，降低遍地黃金的情況，飼主們應做好隨手清狗便的習慣，隨身攜帶清便工具，別讓自家毛小孩的大便，造成大家的不便。

環保局補充，選出狗便袋後，發起「屎滅之任」及「九品鏟屎官」2項網路抽獎活動；「屎滅之任」活動只要民眾帶著毛小孩與「新北可愛柴」狗便袋進合照，再上傳至「新北i環保」臉書粉絲專頁，就有機會獲得柴語錄聯名馬克杯。

「九品鏟屎官」活動，則是民眾帶著毛小孩前往至少2處「新北可愛柴」狗便袋設置公園與毛小孩拍攝創意合照，照片需包含毛小孩、飼主及狗便袋，上傳2處合照，可獲得「九品官階」並有1次抽獎機會，抽獎獎品包含寵物沐浴乳、罐頭、寵物飲水機及寵物攝影。

環保局提醒，飼主若放任毛小孩隨地便溺未清除處理，自今年3月起依法提高裁罰金額，可處3000至6000元罰鍰，而罰鍰金額逾5000元者，還需參加環境教育講習1小時。此外，若任由寵物便溺不清理，經民眾檢舉，經環保局進一步查處告發後，提供者資訊者將可獲得神秘小禮物。