藝人小禎在8日父親節時，曬出一家溫韾合照慶祝，未料卻意外引起網友論戰，有人留言「沒看到丁柔安真爽」，還直指她是破壞人家家庭的小三，對此，小禎也親自回覆「請別模糊了焦點」，而主角丁柔安稍早接受媒體訪問時，也大方回應了。

小禎曬出全家福照，開心替爸爸胡瓜慶祝父親節，未料，卻有網友硬提胡瓜現任妻子丁柔安：「難得全家一起集合！沒看到丁柔安真爽」，還罵她是破壞人家家庭的小三，這讓小禎趕緊出面回應「謝謝你對我們家的事如此熱衷，但今天是偉大的父親節！請別模糊焦點」。

其他網友也認為別人的家務事，應該不需要他來管，部分人在留言區對此事起爭執，讓小禎無奈再次表示，「大家需要冷靜一點歐！為什麼要吵架？今天的重點都是一直在父親節…剛就說了不要模糊焦點，願上帝祝福你們。」

據《三立新聞》報導，對於網友再次攻擊她介入胡瓜婚姻一事，丁柔安大方表示心情沒受到影響，「大家每天都健康平安幸福，這不就是最好的事嗎？」她也透露平時沒有過節習慣，加上昨天胡瓜回到家也快半夜12點，「就是每天都平安健康順遂過日子，充滿感謝的心就好了」。