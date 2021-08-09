新北市昨宣布8月10日有條件開放新北市游泳池，新北市長侯友宜今上午參加性平委員會的委員會表示，今會再宣布可以開放的場域，未來每一週、每一週也會視疫情狀況檢討，如疫情控制得好，就會朝開放的方向來走。

侯說，在這個禮拜，新北新增的個案其實都是在個位數，代表疫情是穩定往下在走，所以會逐漸的採取開放，市府會分梯次、分階段滾動式的檢討，經再檢討後，有部分可以開放的，市府今天會再度做一個宣布。

昨天是父親節，侯說，昨上午十分瀑布跟碧潭的停車場看起來人潮比較多一點點，停車場建議不前往以外，到下午因為天氣更好，其他的風景區陸陸續續人潮就出來了，包括八里渡船頭、金山、烏來人潮，當時我們也啟動了人潮儀表板，建議停車場都滿了，不建議再前往，所有市民朋友也都非常的配合，根據我們的人潮儀表板，就逐漸把人潮有效的控制下來，讓疫情、防疫能夠落實來執行。