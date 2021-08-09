麥當勞擴大招募200名餐廳襄理，並首度公開招募1300名正職服務員。（麥當勞提供）

受國內疫情影響，主計總處統計5月受雇員工比4月減少5.2萬人，其中餐飲業受衝擊最大，穩定職缺成為求職者首選。麥當勞即起全台擴大招募1500名正職員工，除了提供餐廳襄理3萬6000元外，並首度公開招募「正職服務員」，也是麥當勞全新的正職人員職缺，8月底前全台將陸續啟動25場面試。

麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，今年除預計招募200名正職餐廳襄理外，為提升服務品質，更祭出全新職缺，首度公開招募1300名正職服務員，希望透過擴編人力打造核心團隊，並提供穩定的工作時段保障。

首度公開招募的正職服務員，起薪2萬7000元，可享周休二日（周間、周末各選一天），休假也比照正職人員：全年休假超過123天、到職日起即享10天特休，及7天家庭日，比照外商特休福利；工作滿10年更可享麥當勞特有的「10年特休」，由公司提供給薪八周假期。可洽招募網站：麥當勞「缺一不可」（https://hiring.mcdrecruitment.com.tw/)