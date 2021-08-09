嘉義縣今9日宣布恢復二級管制，開放餐飲及夜市內用、開放公有場館、公祭等。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣爆發水上工廠群聚感染事件後，嘉義縣、市即啟動二級警戒加強管制措施，繼嘉義市率先宣布10日起恢復餐飲內用後，嘉義縣今9日也宣布恢復二級管制，開放餐飲及夜市內用、開放公有場館、公祭等。

7月30日水上工廠爆群聚確診，陸續造成13人染疫，8月6日又傳民雄家庭染疫案，縣府自7月31日起至今天中午連續10日布網擴大篩檢2431人，全部陰性過關，原順延至8月9日加強版二級升級管制措施，10日起恢復2級管制，與民眾最直接影響就是開放餐飲內用，另還包括開放縣府及鄉鎮市公所辦理活動、開放公有場館、開放公祭等，其餘則依中央疫情指揮中心第2級疫情警戒管制措施規範辦理。

嘉義縣長翁章梁表示，防疫無僥倖，面對水上工廠及民雄家庭染疫案，嘉義縣全面嚴陣以對，除延長2級升級管制，更積極透過擴大篩檢，希望防堵可能的傳播，期間雖逢盧碧颱風及豪大雨來襲，但10天來衛生局所人員風雨無阻，篩檢了2431人，全部陰性過關，所以明起嘉義縣恢復防疫2級警戒措施，重申遲來的鬆綁是為了更自由的未來。

嘉縣衛生局長趙紋華局長提醒，恢復2級管制的鬆綁，民眾千萬不得輕忽，除嚴守戴口罩、勤洗手外，應遵守場所實聯制、室內50人、戶外100人原則，餐飲、夜市開放內用，不得邊走邊吃，用餐加隔板、社交距離、清消都不可少。