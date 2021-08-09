昨天8月8日除了是父親節之外，同時也是農曆七月「鬼門開」，到了這個月份，台灣人多少抱持敬畏之心，衍生出許多「鬼月禁忌」，各行各業都有他需要注意的地方，警察也不例外，前刑警的「條子鴿」就在節目上分享鬼月時的警界禁忌，還有過去曾在這個月份，親身經歷的駭人事件。

前刑事警官「條子鴿」，近日作客謝震武主持的《震震有詞》節目，表示即使是有著勇敢剛毅形象的警察，在這個特殊月份裡，也會有些禁忌，像是晚上別拿手電筒亂照、不能亂說話、裝備要穿戴整齊之類，但即便會互相提醒，也總有不小心的時候，條子鴿就透露有次執勤，某個同事一連踩了2個禁忌，馬上被纏身，過程實在太恐怖。

條子鴿回憶當時，他們兩人一起值班，接到了報案電話，說有人在盜墓，當時剛好也是鬼門開的時節，於是條子鴿跟同事結伴同行，奇怪的是，到了現場不見盜墓的痕跡，因此他們只能整個墳場巡視一下，之後準備回到派出所。

而就在他們要打道回府時，同事發現警車旁邊有個新墳，不太在意就蹲下去查看，拿手電筒照了墓碑上的照片，才知道是個女性的墳，不經意說了句：「好可惜，這麼年輕、長那麼漂亮就死掉了」，條子鴿一聽，馬上阻止同事亂講話，但為時已晚。

兩人回到派出所後，由條子鴿繼續值班，同事則上樓洗個澡準備就寢，但他洗到一半就大叫，接著穿了條內褲就衝下來，說窗外有個女生在偷看他，條子鴿雖然不太相信，但還是安撫同事，要他穿好衣服下來沙發這邊睡，兩個人作伴比較不會怕。

結果同事睡著了也不得安寧，翻來覆去還說夢話，叫著一個女孩的名字「夢娜…娜娜…」，醒來後說有個女生來找他，還把衣服都脫光了，折騰了半天，兩人終於挨到天亮輪班的時候，同事去開車時大傻眼，副駕駛座上竟有雙紅色高跟鞋，條子鴿靠近一看，拿了手機把「證據」拍下來，結果之後卻諸事不順，直到他刪照、換手機，才恢復平靜生活，這歷程讓眾人匪夷所思，相當毛骨悚然。