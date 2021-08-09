儘管西南氣流減弱，中南部天氣仍不穩定，台南市將軍、北門與學甲3個行政區9日凌晨3時起大雨狂降，北門區3小時內降下155毫米雨量，居全台之冠，水利署急將3區列為1級淹水警戒，積水直到上午10時才消退。

中央氣象局9日針對雲林縣以南6縣市發布豪大雨特報，會出現短時強降雨，伴隨雷擊與強陣風出現。

台南市將軍區、北門區與學甲區果然從凌晨起開始雨彈狂炸，北門區凌晨3時至6時，短短3個小時累積155毫米雨量，將軍區也有130毫米雨量，都達豪雨等級。北門區該時段降雨量更居全台之冠，水利署急將3區皆列為1級淹水警戒區。

台南市水利局表示，北門、將軍區9日共15處道路積水，全市共啟動34個抽水站抽水，共抽出270萬噸水。將軍區積水上午8時消退，北門區積水10時30分消退，中午時已有13處消退，學甲未傳出嚴重淹水。

全市計有北門區新圍、永隆溝、將軍區馬沙溝等34站抽水站起抽，總抽水量為270萬噸。

連日大雨菜價浮動，台南市長黃偉哲9日前往一家大賣場關心各樣蔬菜價格，他呼籲消費者近日不要買價格哄抬過高的菜色，可改挑較便宜的根莖類與菇類購買。