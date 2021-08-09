台灣大街小巷常可看到檳榔攤，但檳榔攤究竟賺不賺錢？一名女網友透露，長她幾歲的閨蜜只有高職畢業，最近開檳榔攤，扣除水電、店租等開銷，平均月入4至5萬，反觀自己大學畢業，月薪僅3萬多，令她忍不住大嘆「幹嘛念書」?

原PO日前於論壇《Dcard》發文指出，閨蜜學歷僅有高職畢業，最近與朋友合資開檳榔攤，但就是單純的賣檳榔，並未找穿著清涼的辣妹吸客，她表示，該檳榔攤扣掉店租、水電費等基本開銷，平均一個月可賺4至5萬元。

原PO為此感概不已表示，與閨蜜相比之下，自己大學畢業，但是踏入職場後，卻只領3萬多的薪水，「最近總是懷疑自己，幹嘛念書呢？是不是創業比較好？如此一來也不用聽老闆使喚了？」

貼文曝光後，不少網友熱烈回應，「想當初我家旁的檳榔攤，開到變連鎖的，老闆巡店不是開BMW，就是保時捷」、「我阿伯就是開檳榔攤，開到買好幾間房，也有好幾間分店」、「因為檳榔攤通常不只賣檳榔，還會賣飲料及香菸，客群很廣」。

不過也有人認為，並非所有檳榔攤都會賺，必須選對地點才行，「有滿多人開攤後都是慘賠收攤」、「別以為光靠檳榔攤就能賺了，當然還會靠其他方式增加收入」、「不要只看到風光的一面卻沒看到缺點，更不用說開業就是承擔風險」。