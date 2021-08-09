大陸國家統計局今（9）日公布數據顯示，2021年7月全國居民消費價格（CPI）較去年同期上漲1.0％。其中，城市上漲1.2％，農村上漲0.4％；食品價格下降3.7％，非食品價格上漲2.1％。
7月CPI較前月上漲0.3％，其中，城市較前月上漲0.3％，農村上漲0.2％；食品價格下降0.4％，非食品價格上漲0.5％；消費品價格上漲0.1％，服務價格上漲0.6％。
7月，食品煙酒類價格較去年同期下降1.8％，影響CPI下降約0.5個百分點。食品中，畜肉類價格下降25.5％，影響CPI下降約1.12個百分點，其中豬肉價格下降43.5％，影響CPI下降約1.05個百分點。
其他7大類價格較去年同期呈現6漲1降。其中，交通通信、教育文化娛樂、居住價格分別上漲6.9％、2.7％和1.1％，衣著、醫療保健、生活用品及服務價格分別上漲0.4％、0.4％和0.3％；其他用品及服務價格下降1.3％。
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