《小明星大跟班》最新一集邀請藝人Paul、馬力歐、撒基努、薔薔等分享居家防疫大小事。Paul提到在高雄投資的店面，有租客就因生意慘淡提出降租，直接讓他面臨「收入銳減」的問題，「我就先降3個月，每個月降1萬，結果沒想到突然發現怎麼連3個月他都沒繳房租，我就請高雄的朋友開車去那附近繞一下，結果裡面亂七八糟感覺已經沒有人在做了。」面對租客無預警跑路，讓Paul非常無奈，他覺得真有困難是可以溝通的，他一定會幫忙解決。

吳宗憲接著分享曾看到新聞報導，有房東連續4個月都不收房租：「畫面出現在她（Sandy）的店，那個咖啡廳在東區一個月100多萬的租金，她跟房東說可不可以不收房租？就這樣4個月都不收，她還告訴那個房東因為要照顧員工，請房東再出點錢多照顧他們。」此話一出立馬讓Sandy懇求不要亂說話，只見吳宗憲大喊：「恁爸就是那個房東啦！老闆娘妳真的不能這樣子。」但Sandy立馬接話：「現在大家要共體時艱嘛，不然拿你的車去賣啊！」

家中經營二手車行的薔薔，爸爸也因疫情每天愁容滿面：「鐵門一拉起來就是20幾萬要出去，我爸就說現在就是在看誰能在這波疫情撐住，你有本撐住的話，疫情過後就是你的。」爸爸為了緩解危機，把300萬的老本拿出來虧，就為了讓員工安心，薔薔也幫車行拍影片宣傳，累積不少新顧客，連吳宗憲的二女兒也把愛車賣給她，對此吳宗憲解釋：「她（二女兒）為了有現金支付員工薪水才把她的車賣掉，但她現在換Porsche（保時捷）。」一旁的Sandy似乎聽出端倪：「你幫她買新車嗎？你真的很過分耶！我8月生日她10月，而且她已經要嫁出去了！」吳宗憲則說：「因為她很乖啦！」

撒基努和老婆則是在家「焦慮感大爆發」，擔任護理師的老婆自願加入疫苗大隊，但也因此成了高風險族群：「雖然她有打疫苗，但還是怕回家時會不會附帶一些病毒，所以她只要一回家就是酒精伺候，連小孩想靠近她，她都會喝止，弄得全家很緊繃。」撒基努更提到有天小孩突然打噴嚏，老婆就很緊張，確認完小孩體溫正常後，才發現發燒的竟然是老婆，嚇得老婆立刻自主隔離：「她很自責沒有經過家人同意就去加入疫苗大隊，很怕帶著病毒回來害全家感染，她還因此跑去買血氧機每天幫小孩量。」這也讓撒基努很心疼老婆：「其實我們家都很支持她，所學的東西對社會有貢獻。」節目每週一至週五晚間10點在中天綜合台播出。