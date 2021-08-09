福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)周日在媒體指出，汽車業轉型有時被描繪得太誇大；但迪斯也警告就業上的一些轉變。

迪斯指出，為了製造大量汽車，到了2030年可能需要更多人投入生產，許多人會做著與今天相同的工作，也許自動化程度更高，但基本上還是生產活動。當然在軟體領域將增加新員工，但是與其他快速成長產業不同，汽車業的變化需要較久的時間，可能需要15年的生命週期循環，特斯拉也是努力了15年才到今天的水準。

儘管汽車業和供應商已經為了動力轉型和轉向網路化。投入數十億美元，而小型供應商面對轉型，意味著融資和員工再培訓的高度要求。但是還有七成的供應商彷彿沒有經歷到這種轉型，座椅還是座椅，輪胎還是輪胎，煞車也沒變。

汽車發生很多變化，但是有些被高估了，因為動力系統並非是勞動力最密集的部門。引擎的製造時間約1小時，而整車的製造約20~30小時。但是預計未來幾年會出現一問題，福斯是否能繼續抗衡亞洲的競爭對手仍存疑。

福斯集團新董事Daniela Cavallo最近指出，社會應該對就業問題有更嚴肅態度，避免進一步政治化和失望出現。工會和政界人士相當擔憂德國各地的中小企業就業情形。汽車製造商也數次與總理梅克爾(Merkel)進行汽車主題的峰會。