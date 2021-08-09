工業電腦廠友通(2397)雖受惠併購效益，帶動2021年第二季及上半年營收同步創高，但缺料缺櫃干擾生產出貨進度，使第二季及上半年稅後淨利不增反減，分創近7年半及近8年同期低點。展望後市，公司致力降低缺料影響，預期下半年營運表現可望好轉。

受獲利表現不如預期影響，友通今（9）日股價開低走跌，一度下跌4.34％至61.7元，截至午盤維持逾4％跌幅，在工業電腦族群中表現偏弱。

友通第二季合併營收創32.71億元新高，季增達62.9％、年增達60.32％，但毛利率20.78％、營益率5.96％分創16年及近2年半低點。加上匯損拖累業外轉虧，使歸屬母公司稅後淨利0.62億元，季減5.6％、年減17.96％，每股盈餘0.55元，雙創近7年半低點。

合計友通上半年合併營收52.79億元、年增達25.2％，創同期新高，但毛利率22.23％、營益率6.01％雙創近17年同期低點。雖然業外虧損大減達95.65％，歸屬母公司稅後淨利1.28億元、年減達41.74％，每股盈餘1.12元，雙創近8年同期低點。

友通第二季及上半年營收登高，主要受惠投資入股美國特殊應用電腦通路商Brainstorm、得約35.09％股權，自5月併入合併財報計算，配合持股35.09％的子公司工業自動化整合銷售通路商羅昇營運動能顯著回升，均挹注營收強勁成長動能。

然而，友通的工業電腦本業營運，第二季受零組件缺料影響加劇，影響整體生產進度，海運缺櫃同步干擾出貨進度，新台幣強升壓抑毛利率並導致匯兌出現虧損，加上轉投資子公司按持股比例認列營收，對母公司獲利動能貢獻有限，使整體獲利表現不增反減。

展望後市，隨著歐美陸續解封，帶動友通各產品線接單同步回溫，客戶除恢復既有專案拉貨動能，亦展開新專案接洽，整體需求面樂觀。惟零組件缺料、海運缺櫃等狀況仍在，公司將積極以各種方式因應，盼加快出貨速度，對下半年營運審慎樂觀看待。

法人認為，友通個體及子公司其陽的IPC業務，受缺料缺櫃影響出貨進度，預期營收成長將受限，但旗下工業自動化整合銷售通路商羅昇則可望顯著升溫，配合併購Brainstorm效益挹注，看好友通下半年營運成長動能轉強，全年營收可望再創新高。