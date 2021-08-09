大陸國家統計局公佈7月全國工業生產者出廠價格（PPI）較去年同期上漲9.0％，較前月上漲0.5％。國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，7月受原油、煤炭及相關產品價格大幅上漲影響，工業品價格漲幅略有擴大。

從月漲幅來看，7月PPI上漲0.5％，漲幅比6月擴大0.2個百分點。其中，生產資料價格上漲0.6％，漲幅擴大0.1個百分點；生活資料價格由上月下降0.2％轉為上漲0.1％。

大宗商品保供穩價政策效果顯現，鋼材、有色金屬等行業價格小幅下降，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.2％，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.1％。

受高溫天氣影響，動力煤需求旺盛，煤炭開採和洗選業價格上漲6.6％，漲幅擴大1.4個百分點。國際原油價格上行，帶動大陸國內石油相關行業價格漲幅擴大，其中石油開採價格上漲7.1％，精煉石油產品製造價格上漲3.0％，漲幅分別擴大4.1和0.5個百分點。農資價格上漲較快，其中肥料製造價格上漲5.0％，農藥製造價格上漲1.5％。