勞動部今(9)日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時(無薪假)統計，事業單位計4447家，實施人數5萬5332人，較上周增加59家，人數減少1355人，為本土疫情以來首次人數下降。

根據勞動部統計，本周無薪假的人數減少1355人，是5月本土疫情高峰以來首次人數下降，其中以住宿餐飲業本周減少134家、3201人，以及批發零售業減少102家、775人為多。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說明，許多旅館兼餐飲業者，以及大型餐飲連鎖店等感受到降級2周以來的效應出來，從一開始的小心翼翼，到現在可以稍微放心一點，一方面人流有回來，有人訂房、有人訂餐，這些業者的感受最為明顯，批發零售業如成衣、服飾等人流也有回籠，因此不少事業單位原本勞雇雙方協商減少工時到8月底，後來都撤回去停止實施。

本周特別的是人數雖然減少，整體家數也有減少，但是支援服務業卻增加了365家、2047人，黃維琛指出，由於交通部紓困4.0補貼觀光產業，旅宿業者等只有5-7月，假設7月底後沒有新的紓困方案出來，許多業者還是會選擇依法通報實施減班休息，這也是本周整體家數增加的原因。

運輸倉儲本周也增加6家、879人，主要還是客運業者實施，疫情警戒降二級下來，中長途移動客運還是很小心，加上民眾現階段仍以開自家車為主，預估8月下旬隨著上班以及開學人潮回流，實施減班休息的人數才會明顯下降，