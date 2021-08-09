高市府副秘書長郭添貴代表市長陳其邁搭直升機至桃源部落視察慰問。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市連日受豪大雨侵襲，造成台20線「明霸克露橋」7日下午遭玉穗暴漲溪水沖斷，導致桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落成孤島，由於道路尚未搶通，高市府9日再度申請2架次直升機前往桃源區運補物質，共載送達956.55公斤的民生物資，補充部落居民民生缺口。

高市府表示，桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落因遭受豪大雨侵襲，對外聯絡的「明霸克露橋」斷裂，讓3部落頓成孤島，8日中午申請載送台電鳳山區處4名工程人員至山區搶修電力基礎設施，同時載送300公斤民生物資及藥品外。

市府9日再次協調內政部空中勤務總隊申請直升機，第1梯次先載運429公斤民生物資補充當地部落居民的生活缺口，並由副秘書長郭添貴隨機，代表市長陳其邁前往當地視察慰問。

第二架次直升機則於9日上午11時25分起飛，載送527.55公斤民生物資，2架次總共計載送956.55公斤民生物資，即時補充桃源部落各項民生物資需求，保障部落居民正常生活運作無虞。