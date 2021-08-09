高雄市連日受豪大雨侵襲，造成台20線「明霸克露橋」7日下午遭玉穗暴漲溪水沖斷，導致桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落成孤島，由於道路尚未搶通，高市府9日再度申請2架次直升機前往桃源區運補物質，共載送達956.55公斤的民生物資，補充部落居民民生缺口。
高市府表示，桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落因遭受豪大雨侵襲，對外聯絡的「明霸克露橋」斷裂，讓3部落頓成孤島，8日中午申請載送台電鳳山區處4名工程人員至山區搶修電力基礎設施，同時載送300公斤民生物資及藥品外。
市府9日再次協調內政部空中勤務總隊申請直升機，第1梯次先載運429公斤民生物資補充當地部落居民的生活缺口，並由副秘書長郭添貴隨機，代表市長陳其邁前往當地視察慰問。
第二架次直升機則於9日上午11時25分起飛，載送527.55公斤民生物資，2架次總共計載送956.55公斤民生物資，即時補充桃源部落各項民生物資需求，保障部落居民正常生活運作無虞。
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