統計截至8月8日10點，全大陸現有高風險地區增至14個，中風險地區197個。自7月20日南京出現本土確診病例以來，半個月內疫情已波及約一半省份。財信證券首席經濟學家伍超明表示，這不可避免會對人員聚集型行業如消費、服務業產生影響，對短期經濟產生抑制作用，但大陸防疫能力相對歐美經濟體具明顯優勢，疫情控制住後不會改變經濟復甦趨勢。

至於具體穩增長策略，據第一財經引述中國民生銀行宏觀研究員王靜文表示，宏觀政策方面，財政政策應要進一步提升政策效能，合理把握預算內投資和地方政府債發行進度；貨幣政策則考慮到下半年MLF到期量大，以及政府債券發行進度明顯加快，可及時採取降準予以配合。但前提是做好對房市和地方平臺的監管，推動資金流向實體經濟。

但「即便在疫情得到控制、隔離解除後，它對經濟的滯後影響仍不容忽視。」中國（河南）創新發展研究院院長喻新安表示，以建築行業為例，許多重大專案的技術工人被暫時遣散，重新招工一定需要時間，單這一項恢復的時間多則三個月以上。

王靜文也說，目前消費仍未恢復到疫前增長水準，復甦將進一步被此輪疫情擾動，例如長距離出行相關的鐵路運輸、航空運輸、住宿，以及與消費相關的零售、餐飲、文娛等。

王靜文也預計出口也或受衝擊。但與上波疫情不同，主要發達國家此次採取「放鬆管制＋加強接種」策略，在放棄「零感染」目標之後，民眾的商品消費需求將會被服務消費需求取代，進而減少從大陸的進口需求。