國內疫苗數量吃緊，預約登記第5輪疫苗的民眾即將於11日開打，高雄預計10日會收到中央撥發的5萬多劑疫苗，高市府衛生局指出，在第5輪疫苗施打方面，目前中央已來文表示，會根據高雄民眾預約的數量如數、如期撥補給高市府，所以高雄預約登記第5輪施打的民眾可以如期施打。

高雄市長陳其邁先前曾在防疫記者會上表示，因為疫苗的數量和實際需求有點落差，所以疫苗調度上比較吃緊，在疾管處以及各醫療院所的節省下，勉強還可以達到平衡，但該波疫苗打完後，幾乎所有的疫苗庫存都會非常緊張，希望能有更多的疫苗數量提供給預約民眾接種。

高市府衛生局表示，中央給高雄第5輪的疫苗會如數、如期撥補，無論是AZ或是莫德納都有足夠的數額可以供應有預約登記的民眾接種，預計此波約會有5萬多劑疫苗在10日送達高雄，11日開始提供民眾接種服務，所以預約登記第5輪的民眾可以如期施打疫苗。