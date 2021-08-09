縱使疫情趨緩，仍有不少人的財務陷入窘迫！台灣房屋集團統計雙北的法拍案量，發現今年上半年一拍案量比去年增逾4成，其中台北市今年共211件，比去年同期增加45.5%；其次為新北市397件，年增幅也有43.3%。若和2019年疫情發生前比較，台北市一拍量增七成，顯示自從去年新冠肺炎疫情爆發之後，不少民眾資金周轉困難，法拍數量明顯增加。

台灣房屋林口A9環球特許加盟店店東周起帆指出，台北市房價高貸款壓力大，若槓桿操作大，若資金規畫過於緊縮，很容易擦槍走火！而隨著這一波疫情爆發，許多人的收入大受影響，雖然去年3月疫情開始之後，各銀行也推出紓困貸款措施，不過有些撐不住的屋主為避免房子被拍賣，今年初也陸續急售，讓手中的資金能更靈活運用，可是仍有部分周轉不良的物件落入法拍，也成了投資族群想撿便宜的對象。

進一步觀察各行政區法拍量，發現台北以北投區46件最多，其次為士林區30件。其中北投因今年有建商多筆新案遭到法拍，包括「森原六十六」、「Ihome-1家1」就有12戶餘屋被拍賣，一拍底價落在915~4886萬元之間，目前都因為疫情停拍中。

至於新北市今年上半年由汐止區44件奪冠，其中不乏20年以上的中古大樓，以及多筆山坡地土地，債務人都是自然人，不排除是經濟遇到困難，付不出房貸，導致名下不動產淪為法拍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，通常不動產拍賣物件是反應至少4個月前的債務狀況，因此今年上半年的拍賣，是反應去年底到今年初有財務問題的狀況，多數的法拍是因為資金周轉困難付不出房貸，或將不動產作為抵押品借貸無法贖回，最終淪入法拍市場。

不過除了資金周轉或債務問題，法拍也成為一種「脫身」的手段。板橋區35件法拍屋，其中有6筆是來自浮洲合宜宅，就是因為部分屋主透過法拍轉手，規避10年禁止銷售限制，藉此在禁售期前轉手獲利出場。此外，不少公同共有物件，所權人會訴請「變價分割」，讓資產藉由法拍途徑，達到簡化產權、合理分配價金的目的，法拍案件數也因而增加。

張旭嵐分析，法拍屋若進入二、三拍，底價可望低於市價，有機會撿便宜，不過若為不點交物件，常會發生租客惡意占用的問題，處理不易，加上不能事先看屋，最好在投標前多了解社區狀況、該屋遭法拍原因，而且法拍屋轉手獲利，仍需課徵房地合一稅制等。