瑞昱(2379)今日舉辦股東會，完成董事改選，瑞昱今年將透過極具彈性的策略布局，迎戰產業挑戰，今年除擴建三廠外，也會布局生物醫藥產業，另外，瑞昱股東會也通過每股配發現金股利14元。

瑞昱今年將推持續推出具競爭力的產品，強化各產品線布局，也會擴建三廠並布局生物醫藥產業，另外，瑞昱今也通過每股配發現金股利14元，並完成董事改選。

瑞昱去年全年合併營收達777.6億元，年增加28%；營業毛利為332.5億元、年增加25.1%；稅後淨利為87.9億元，年增加29.5%，每股盈餘為17.24元。依據IC Insights估計，109年全球半導體產業營收為4809億美元、年成長8%，其中IC市場成長了10%，瑞昱在109年全球IC設計公司排名第11名。

瑞昱董事長葉南宏表示，今年供應鏈的不確定性仍為一大挑戰，瑞昱將透過極具彈性的策略布局，克服各種挑戰，另外，今年瑞昱除擴建三廠外，也會布局生物醫藥產業，讓營運穩健成長。

瑞昱表示，今年將推出更具競爭力的產品，強化各產品線布局，持續維持成長動能及技術領先。無線網路控制晶片部分，瑞昱Wi-Fi6產品已於去年順利進入量產，在PC、路由器及寬頻應用上皆有所斬獲，預計在今年逐步成為重要的成長動能。除了Wi-Fi6之外，既有的11ac及11n產品也將持續優化，提供更高性價比的解決方案，除鞏固現有客戶，也積極拓展新型應用及市場，持續擴張市場份額。

藍牙產品部分，瑞昱今年隨著順利量產搭配主動式抗噪功能(ANC)的客戶增加，以及即將推出的BT5.2 TWS方案滿足市場對藍牙耳機進化的期待，預期能帶動市場另一波成長。

乙太網路方面，PC及其周邊已採用瑞昱第二代2.5GbE產品，各類應用對於頻寬的需求也反映在1GbE轉換至2.5GbE的規格提升上，預期此規格提升將成為此產品線近期主要成長動能之一。

車用乙太網路產品部分，瑞昱客戶及出貨數量均穩定成長，除了現有100/1000BASE-T1雙模高埠數交換器晶片(Switch)及實體層晶片(PHY)外，也積極投入開發10-BASE-T1及2.5GBASE-T1產品，瞄準113、114年市場需求。

瑞昱今日股東會也通過每股配發現金股利14元。

瑞昱7月合併營收95.63億元，再度改寫單月歷史新高，已經是連續三個月創高表現。