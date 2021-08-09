被列為「客庄12大節慶」之一的新竹縣「褒忠亭義民節祭典」，是客家族群最重視的慶典活動，今年因受疫情影響部分活動採線上辦理，首場「義民祭影音書」從9日起至23日每周一在「竹縣go藝思」粉絲專頁登場。

縣長楊文科表示，今年是新埔褒忠義民廟創建第233周年，祭典適逢枋寮庄輪值，相關活動除防疫規定外也配合廟方採取減少聚眾措施，部分活動改採線上辦理，希望藉此吸引年輕族群認識義民祭，感受豐厚的義民信仰文化。

文化局長李安妤表示，今年「義魄千秋 2021全國義民祭在新竹縣」系列活動，首先登場的是「義民祭影音書」，請新竹縣公共圖書館故事媽媽以客語、歌謠、客家小詩等方式，錄製成影片，帶領大家輕鬆感受傳統的義民文化。

在義民爺爺說故事中，大小朋友可以了解義民故事的由來，有不同凡響的祭典，讓人驚豔的創意神豬，還有看大士爺如何用智慧化危機為轉機，順利完成客家義民節慶典。

另外，還有線上講堂、義民勇士召集令、義民老照片．心記憶、畫話義民祭著色線上徵集、義民祭禮儀薪傳培訓、義民爺祭祀大典直播、義民文化客語故事劇、義民祭祭典文化節目製播、「愛鄉愛土．義民後生」客語講古打擂台等多元活動。

楊文科相信透過這些教育傳活動，能深化學子們對義民信仰的認識，並吸引更多年輕世代參與客家文化，增進社會大眾對義民祭典和義民文化的認同。更多「義魄千秋 2021全國義民祭在新竹縣」相關訊息，可到新竹縣文化局官網查詢。