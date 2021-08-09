國內疫情近期逐漸趨緩，政院著手研擬發放振興5倍券來提振經濟，能否帶來合理的經濟效益備受質疑。經常針砭時事的藥師林士峰今(9日)在臉書指出，協尋2008年民進黨主席蔡英文，當年民進黨曾主張發放消費券行政成本高，讓他忍不住問「怎麼全民執政之後，當年的主張通通不見了」。

林士峰臉書貼出總統蔡英文2008年曾在臉書寫下批消費券的言詞，包含發放消費券行政成本高，且從決策到執行的作業時間較長，更有必須防偽等問題，而且容易產生「以券變現」的亂象，不如改採取退稅及補貼弱勢的方式，直接給予民眾現金，更加快速有效，以及強力主張以提振全民消費方式來刺激景氣，並藉由直接退稅、補貼弱勢雙軌模式，減輕人民生活負擔等。

因此林士峰說，「總之我是信了當年的最強在野黨民進黨。怎麼全民執政之後，當年的主張通通不見了，反而模仿起當年自己批判的敵對政黨主張？」

至於為何政府此次要推5倍券，行政院長蘇貞昌昨(8日)表示，「發行3倍券或5倍券之所以比現金好，是因為限期使用，現金就不可能限期使用，甚至會被存起來，而3倍券或5倍券好處就是很多商家甚至地方政府加碼，為了幫忙中低收入戶，也特別把一千元撥入帳戶，也減輕弱勢朋友負擔」。