北市確診個案不只逛內湖賣場、花市 新增全聯松興店足跡 13:172021/08/09 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市衛生局今公告案15888補述足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市衛生局昨日下午再公布了一起確診案例足跡，案15888為北市確診案例，日前曾到過北市花卉批發市場、特力屋內湖店、HOLA特力和樂內湖店、大潤發內湖二館以及御宴鐵板燒，今天經個案補述後新增公告。 北市衛生局表示，個案8月2日晚上8點32分曾到過全聯福利中心松興店停留時間約1小時，已請該店即刻停業消毒，8月9日停業1天，並匡列自主健康管理6人。 北市確診者足跡曝 8天搭8趟捷運多次轉乘 新北確診兒返鄉探親染父母 嘉縣新增2本土病例 #北市 #新冠肺炎 #台灣 #全聯 #內湖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市虎林市場雞肉攤確診 7／10已打疫苗仍染疫 16:092021/08/07 生活 嘉縣民冒雨採檢 嘉市58人全陰性 04:102021/08/08 地方新聞 陸昨新增本土病例75例 江蘇53例 揚州數量已超越南京 11:072021/08/07 兩岸 影／駁八大行業復業 柯怒轟：政媒合一搞認知作戰 15:122021/08/07 政治 新北增4例確診 侯友宜籲父親節要顧好全家健康 15:222021/08/07 生活 北市家樂福桂林店昨知確診足跡 今白天照營業挨轟 16:532021/08/09 生活 嘉義縣市餐飲禁內用 延長至9日 04:102021/08/07 地方新聞 海霸王 砸23億建構一條龍模式 打造食品物流複合園區 04:102021/08/07 財經要聞 內湖好市多新制周一上路 千人一看全讚翻：自私鬼GG了 00:302021/08/08 生活 嘉義接連爆出15例確診 民眾冒雨到民雄採檢站篩檢 18:272021/08/07 生活 北市公布2確診者足跡 包含飲料店、好市多 14:302021/08/06 生活 生活熱門新聞 衣服曬不乾怎辦？他曝用這個比除濕機強：有太陽的味道 - 生活 買2房1廳後悔了！廁所這致命缺點讓人妻崩潰 - 生活 「冷氣和除濕誰最省電」？專家解答：1模式耗時又耗電 - 生活 全台疫苗荒 高端：500萬劑將提前交貨 - 生活 父親節訂餐遭誤拿 她怒站1小時等重做 網看餐廳名：事情大條了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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