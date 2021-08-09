台北市衛生局昨日下午再公布了一起確診案例足跡，案15888為北市確診案例，日前曾到過北市花卉批發市場、特力屋內湖店、HOLA特力和樂內湖店、大潤發內湖二館以及御宴鐵板燒，今天經個案補述後新增公告。

北市衛生局表示，個案8月2日晚上8點32分曾到過全聯福利中心松興店停留時間約1小時，已請該店即刻停業消毒，8月9日停業1天，並匡列自主健康管理6人。