國內自5月爆發疫情，後行政院推出紓困4.0措施，並將研擬振興方案，而民進黨派系正國會近期多次發表聯合聲明，要求政院政策調整，外界推測是在打行政院長蘇貞昌。屬正國會的綠委陳亭妃今日表示，是對事不對人，是幫政院貼近民意。

自疫情爆發後，政院緊急在6月4日推出紓困4.0，近期也開始著手規劃疫情過後的經濟振興方案，並朝向發放5倍振興券的方案研擬。屬民進黨正國會的立委陳亭妃、黃秀芳、陳瑩、吳琪銘等人，近期數次發表聯合聲明，針對政院的紓困振興政策提出相左意見，聲量之高，甚至不亞於在野政黨，外界紛紛猜測，是否代表正國會向蘇內閣宣戰？

陳亭妃對此回應，近期幾位委員聯合提出聲明，完全是對事不對人，外界不用想太多。這些聲明都是為了讓政院在紓困及未來振興的方案，有更好的措施及配套，讓民眾更了解政院的想法，讓政院更貼近民意。

陳亭妃說，立委的意見以聯合聲明的方式提出，是為了在第一時間，將基層民眾的聲音及意見傳達給中央，沒有其他的想法，也不是如外傳所說針對某些人。

陳亭妃表示，希望提出的聲明內容，能夠幫助政院貼近民意、了解民意、接地氣，提升蘇內閣的支持度，再次獲得人民的信任。