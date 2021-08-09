中醫大新竹附醫製作「深喉嚨唾液PCR」採檢流程，讓民眾依程序很快就能完成採檢。（羅浚濱攝）

中醫大新竹附設醫院為讓民眾採檢更便利，與產學合作設立「AI智能深喉嚨唾液PCR」，24小時內可知道PCR結果，讓普篩民眾免受棉籤戳鼻之苦，省時又輕鬆，也降低接觸感染風險，維持醫院的防疫量能。

中醫大新竹附醫院長陳自諒指出，民眾只要至該院門診，由醫師看診開出COVID-19深喉唾液PCR檢驗單，就可以在院內大廳PCR智取箱，領取深喉唾液採檢容器，透過「由喉嚨內吐出唾液」就可以檢驗。

檢驗科主任楊晶安表示，一般鼻咽PCR採檢都由醫護人員執行，以長棉籤深入鼻子，使力擦拭後取得檢體，被採檢者有時會難受不舒服。

而「深喉唾液」採檢，受檢者在獨立空間內，將喉嚨內吐出的唾液，吐進採檢盒中即可，不必忍受異物插喉之苦，醫護零接觸，檢驗結果24小時內出爐，隨即可在健康存摺查詢結果。

楊晶安指「深喉唾液」採檢作法，要先確認口罩有遮住口鼻，以酒精性乾洗手清潔雙手，打開檢體盒蓋，打開尖底容器後。做清喉嚨動作，清出喉嚨唾液，緊閉嘴巴一分鐘，再拿下口罩，將唾液吐入尖容器。

之後要馬上戴上口罩，將保存液小管倒入尖底容器，蓋好並扭緊檢體盒蓋，認確沒有滲漏 ，再以紙巾將檢體盒擦拭乾淨，把標籤直貼在尖底容器和黃色檢體上 ，尖底容器先放進黃色檢體袋再放入夾鏈袋內，用酒精乾洗手後再投入醫院的檢體箱。

楊晶安提醒民眾，在採檢前2小時可以酌量喝水，但不可飲食、漱口、吸菸和刷牙，院方也錄製衛教宣傳單，QR CODE和影片，相關訊 息可上官網查詢。