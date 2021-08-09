西南氣流強襲中南部，雲嘉南等地受損嚴重，蔡英文總統今天下午將前往嘉義和雲林，分別勘查葉菜類和落花生災損情形。蔡英文也已指示農委會，後續的救助金發放務必把握從優、從速、從簡原則。

根據農委會統計，昨天全台農業產物損失金額達2億3千470萬元。由於連日豪雨已讓菜價大幅上揚，為避免波及民生物資價格，蔡英文已指示農委會和經濟部全力協調供需。

蔡英文今天下午2點也將前往嘉義縣新港鄉勘查葉菜類災損情形，並了解當地農民的需求，下午3點則將轉往雲林縣元長鄉勘查受創慘重的落花生災損情形。

因應農損情況，蔡英文已指示，這次豪大雨造成多個縣市農損嚴重，農委會今天也公布雲林以南各縣市符合天然災害現金救助標準，她要求後續的救助金發放也務必把握從優、從速、從簡原則。另外，她也請農委會及經濟部掌握民生物資相關準備，同時防範蔬果價格波動，調配農產供銷，穩定民生物價。