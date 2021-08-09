隨著新消費的崛起，大陸資本早已把目光轉向餐飲、醫美、寵物等領域，曾經靠著資本湧入打造全新經營模式的量販式KTV，逐漸成了60後愛去的「夕陽行業」。同時因為新一輪疫情蔓延已波及多個省份，包含南京、廣州、惠州、洛陽、盤錦等城市宣佈暫時關停全市歌舞娛樂場所（KTV）、棋牌室、麻將館等，對該行業又再一次帶來重創。

「通常情況下暑假的生意都會很好，去年是個例外。」一位服務台負責訂位的工作人員透露，雖然上海目前沒有接到前述這類通知，但生意也多少會受到一些影響。

根據第一財經引述《中國音樂產業發展總報告》顯示，2020年受疫情等因素疊加影響，KTV行業整體客流量下降70％至80％。沒人去K歌帶來影響是整個行業面臨大量關店。另據企查查資料顯示，截至目前大陸現存的KTV企業數量為5.8萬家。雖然上半年新增1652家，但年減幅高達41.3％，注吊銷就有2000多家、年增15.2％。