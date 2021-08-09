東京奧運閉幕日出現傳言，2024巴黎奧運有可能移除舉重、拳擊，因為國際奧會（IOC）修改憲章，擴張奧會自身的權力，可以獨斷移除賽事項目。在東京奧運之後，基於男女賽事均衡的考量，國際奧會已經決定讓男子50公里競走在奧運永遠消失。

舉重、拳擊都是奧運古老的競技，同屬於28個不動的核心項目，但是舉重的禁藥事件頻傳，加上國際舉重總會又有貪腐的問題。例如台灣女將許淑淨遞補了倫敦奧運舉重金牌（原本銀牌），陳葦綾則是從北京奧運銅牌一路補上金牌。今年東京奧運，泰國58公斤級女將Sukanya Srisurat在2019年被禁賽無法參加，她在2016年里約奧運舉出總和240公斤，放在東奧還超過64公斤級的金牌成績（236公斤）。

拳擊則是在里約奧運爆出比賽作假的疑雲，讓國際奧會不再信任國際拳總。事實上以拳擊的3回合規則來說，除非出現KO（男子比賽），勝負幾乎都是裁判決定，一向頗有爭議。美媒《今日美國》就不明白為何曾經單屆5金的美國拳擊隊，從2004年以來就一直拿不到金牌。根據《美聯社》報導，國際奧會對舉重與拳擊很不諒解，即使能存活到巴黎奧運，總參賽名額也肯定會被砍一刀。