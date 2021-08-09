立委楊瓊瓔偕同市議員陳本添9日會勘現場，要求盡速拓寬改善。（陳淑娥攝）

台中市后里區甲后路一段136巷與136巷35弄T字路口，因橋梁路面過窄，已發生多次車禍，地方盼盡速拓寬改善。立委楊瓊瓔偕同市議員陳本添9日會勘，市府建設局將籌措經費配合電桿及供氣管線遷移後，立即協助拓寬並加強夜間安全設施，以維護民眾交通安全。

立委楊瓊瓔偕同市議員陳本添今日邀請台中市建設局養護工程處、水利局、自來水公司第四區管理處、后里區公所、義里里長林東成一起前往現場會勘。

義里里長林東成指出，后里區甲后路一段136巷是前往后里國小、后里車站及后科園區上下班及家長接送兒童上下學的必經要道，甲后路一段136巷與136巷35弄T字路口，因橋梁路面過窄，造成交通危險，已發生多次車禍，建議盡速辦理道路拓寬改善。

議員陳本添表示，為了民眾通行安全，已協調台電公司將沿線5支電桿往右移，增加道路寬度，電桿遷移並將於8月底前完工，但又發現電桿遷移後，甲后路一段136巷35弄口，尚有橋面板寬度不足，車輛往來危險，稍有不慎恐怕容易撞到橋台，要求養工處及管線單位配合改善，保障行經用路人交通安全。

立委楊瓊瓔說，甲后路一段136巷35弄口因路寬束縮，這段路附近居民相當困擾，影響行車及住戶安全，現場還留有車輛擦撞痕跡，這次整合市府建設局、水利局、台電公司、自來水公司、三福氣體公司等單位，進行橋面板加寬並完成管線遷移，有助打通當地交通瓶頸，徹底改善問題。

養護工程處主祕蔡孟奇表示，甲后路一段136巷因多年來部分路段拓寬，但沿線電桿及橋面板未配合改善，因此確有一些瓶頸段有交通安全疑慮，現場因有自來水公司廢棄自來水管及三福氣體公司供氣給友達、美光公司使用供氣管線，要求三福氣體公司於1個月內辦理遷移，建設局會籌措經費協助橋面板拓寬並加強夜間安全設施，工期約30個工作天，以保障合法用路人的安全、降低肇事率。