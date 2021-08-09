為期17天的東京奧運在昨天閉幕，日本首相菅義偉今天表示，東奧在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下受到許多限制，如今日本完成主辦國的責任，感謝國民協助。

日本首相官邸（辦公室）今天在官方推特帳號發布影片，菅義偉在片中表示，東京奧運昨天閉幕了，在疫情影響下，東奧不僅延期一年，且受到各種限制，如今日本完成主辦國的責任，交棒給2024年巴黎奧運。

菅義偉說，東奧受到國民的理解與支持，他由衷地致上感謝之意。

他也表示，因為選手的活躍，東京奧運成為一場精采的賽事，不論是達成奪牌壯舉的選手、只差一步飲恨落淚的選手，他想為所有的選手鼓掌。

菅義偉提到，關於東奧的防疫措施，國外有意見認為過於嚴苛，但也有聲音給予肯定，認為「正因為是日本才能辦到」。對於東奧相關人士、醫療工作人員、大會志工等各界提供的協助，他由衷感謝。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100809