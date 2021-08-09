北市商業處輔導台北市新中華路影音電器街促進會，舉辦一年一度的「響樂音樂祭」歌唱比賽，因防疫因素採線上比賽，即日起至12日開放報名，並於19日公布入選名單，28日進行決賽，第1名將可獲得市價近4萬元的「金嗓Super Song 100 行動伴唱機」，歡迎喜歡唱歌的民眾踴躍參與。

台北市新中華路影音電器街促進會表示，今年為因應疫情降低群聚感染風險，特別將歌唱比賽轉播方式改以線上直播進行，讓在家防疫的民眾也能共襄盛舉，目前報名狀況十分踴躍，參賽曲目除了伴唱帶外，也非常鼓勵參賽者以自創及改編歌曲演出，讓台灣音樂創作者有更多機會展現個人獨特魅力。

促進會表示，今年歌唱比賽將於19日在「中華路影音街」官網、臉書公布入選決賽名單，並將另行公布決賽詳細內容，後續決賽將在28日以現場直播方式進行轉播。

促進會指出，今年比賽獎項吸睛指數破表，第1名可獲得「Super Song100行動伴唱機組合」、第2名為「Focal Spirit Classic密閉耳罩耳機」、第3名為「6.5吋肩攜式行動ktv藍芽喇叭」，讓民眾在家也可安心練歌，報名時間倒數、名額有限，歡迎愛唱歌的朋友上https：／／www.saintmen.com／avstreet2021／報名。

商業處也提到，此次活動更串聯[email protected]平台推出「線上發票登錄抽獎」活動，即日起至9月30日前到北市商圈，與有合作活動的店家，消費單筆滿1000元，便可至中華路影音官方[email protected](https：／／lin.ee／0uU63r9)登錄發票，有機會抽中「Electrolux 5公升觸控式氣炸鍋」等多項精美好禮。

另外還推出「月月抽」活動，今年8、9月至商圈店家掃描店家[email protected] QRCode集滿8點還能獲得「CITY CAFÉ冰美式乙杯」等好禮，數量有限，送完為止。