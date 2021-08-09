工業電腦廠友通(2397)基於整合產能及活化資產考量，董事會決議處分位於汐止環河街的廠房土地，以5.5億元賣給同業艾訊(3088)，交易預計11月完成，預估處分利益達約4.19億元，以目前實收資本額估算，可望挹注每股盈餘（EPS）達3.66元。

1981年創立的友通為擴充產能，1987年於汐止環河街建置汐止廠，1988年完工啟用，爾後陸續於1990、1993、1997年三度擴建，將使用總面積自1300坪一路擴增至2800坪。目前土地面積約1005.46坪、建物面積約2956.38坪。

友通2015年將總部自汐止廠遷往同樣位於汐止的遠雄U-TOWN，汐止廠產線則持續生產運作，公司於2017年加入佳世達集團艦隊。據了解，由於汐止廠空間幾乎已全數使用，未來擴充空間有限，友通長期以來持續評估各種廠房及產能調整方案可行性。

最終友通決議將汐止廠產能遷往佳世達桃園廠區，以便進一步擴增系統產品產能，且可就近與佳世達研發團隊合作，提升產能及研發效率，同時決議處分汐止工廠以活化資產。由於艾訊為因應業務成長需求、提升作業效率，亦有擴產需求，使此次交易在短期內迅速談妥拍板。

友通表示，汐止廠產線及相關工作人員，未來均將遷往佳世達桃園廠區，總部仍維持在汐止不變，此次交易預計11月完成，預估處分利益達約4.19億元，以目前實收資本額估算，可望挹注每股盈餘（EPS）達3.66元，增添下半年獲利成長動能。