半導體研發實驗室廠閎康(3587)上半年每股盈餘為4.21元，受惠於客戶需求強勁，閎康7月合併營收2.96億元，創下單月歷史次高，以閎康整體布局與發展來看，下半年整體業績有望較上半年雙位數成長。

閎康第2季合併營收為8.1億元，毛利率38.23%，稅後盈餘為1.51億元，單季每股盈餘為2.46元，較去年同期成長1倍以上，創下單季歷史新高，累計上半年合併營收為15.42億元，稅後盈餘為2.6億元，每股盈餘為4.21元。

閎康表示，第2季獲利創新高，主因產品組合優化，材料分析(MA)與故障分析(FA)等高毛利之業務佔比提升，可靠度分析(RA)則因客戶組成調整，捨棄低毛利率訂單並積極開發新客戶，因而RA整體毛利率亦有顯著提升。

閎康7月合併營收2.96億元，月增5.1%，年成長11.18%，創下單月歷史次高。

展望下半年，閎康表示，大客戶製程不斷精進，在電晶體結構轉變的過程中需進行大量MA及飛行式二次離子質譜儀(TOF-SIMS)分析，MA為下半年主要成長動能，且來自車用電子，自駕車、燃料電池等科技產品應用亦看到強勁訂單需求；再者，來自先進製程之訂單大幅增加，主因當半導體製程線寬逐漸縮小時，現行使用的鰭式場效電晶體(FinFET)漏電狀況漸趨嚴重，下一世代的「環繞式閘極結構」(Gate-All-Around，GAA)相較於FinFET僅將金屬閘極包覆了三面，GAA將金屬閘極全面性包覆，對於電路的控制及穩定性顯著提升，結構的轉變帶來大量MA需求，閎康針對GAA提供全面性的專業檢測分析服務，經由專業的電子顯微鏡試片製備與分析技術，可使該樣品在不變形失真的狀態下，清楚觀測到GAA元件多層奈米片(Nanosheet)的細微結構影像、並分析材料的晶格缺陷及成份組成，協助領導廠商加速該先進製程技術的開發時程。

隨著上半年訂購之設備陸續到位，預期下半年MA產能將持續開出，以目前閎康整體布局與發展來看，下半年獲利可望持續上半年的成長動能，由於FA、MA訂單續強，整體業績有望較上半年雙位數成長。