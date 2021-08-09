政府對發放振興經濟「五倍券」的決策似乎吃了秤砣鐵了心，已近敲定階段，不過此舉卻也引起民進黨立委意見分歧，陳亭妃認為，不宜再讓民眾拿1000元出來換振興券。

針對振興五倍券所引發爭議，行政院長蘇貞昌昨受訪時表示，發放三倍券、五倍券而非發放現金，主要就是因為「限期使用」，而現金沒辦法達到這個效果，甚至還可能被存起來；而一如去年的三倍券，可以期待商家以及地方政府加碼拿出更多折扣，促進消費。對於中低收入戶，蘇貞昌也說，將比照去年做法，直接將1000元匯入帳戶，方便他們直接兌換五倍券，減低他們的負擔。

民進黨立委陳亭妃認為，不宜再讓民眾拿1000元出來換振興券。（資料照／摘自陳亭妃臉書）

綜合媒體報導，民進黨立委陳亭妃則有不同想法，她認為，「紓困發現金，振興發振興券」可能會取得較多黨籍立委的共識，但要民眾拿出1000元來兌換五倍券，則可能有多數立委都認為不適宜。

今年疫情影響比去年較廣，陳亭妃建議政府一定要思考讓人民有感的方案，也希望這樣的聲音能讓政院聽到，她並提到，數位券跟紙本要並行，不要因作業速度較快就讓數位券先行，這樣會有數位落差的剝奪感，一定要同時並行，讓民眾選擇。