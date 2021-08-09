傳出檢調搜索枋寮鄉公所 鄉長陳亞麟遭帶回 13:352021/08/09 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳出檢調搜索枋寮鄉公所，鄉長陳亞麟也被帶回瞭解案情。(摘自枋寮鄉公所官網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 枋寮鄉公所9日上午傳出遭檢調搜索，目擊民眾指出，包括鄉長陳亞麟及多名課長都被帶回調查，至於是否涉及案件仍待釐清，屏東縣政府政風處證實確有其事，目前只知疑與清潔隊有關。 屏東地檢署主任檢察官陳怡利則表示，確實有案件偵辦中，但詳細內容為何？因為檢察官仍在訊問中，因此無法透露，也強調，一旦有強制處分，會盡速對外說明。 新店農會理監事改選賄選涉買票 北檢起訴2會員 受傷車禍數驟減 警署質疑 高市校正回歸 #傳出 #檢調搜索 #枋寮鄉公所 #鄉長 #陳亞麟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連日豪大雨 嘉義縣農畜作物損失約2200餘萬元 18:352021/08/07 生活 39歲男遭高速轎車撞飛昏迷 肇事駕駛落跑稱：不知怎辦才離開 13:392021/08/08 社會 假買春真洗劫 詐欺慣犯這次扮警隨機找風塵女強銬盜財 11:552021/08/08 社會 花蓮富里鄉強震國宅12戶受損 縣長勘災發慰問金 16:112021/08/07 生活 議員爭取帕運激勵金應比照奧運 運動局：中市帕運獎勵金比例比中央更高 13:432021/08/09 生活 警攔駕駛沒繫安全帶 查獲詐欺車手吸毒 14:132021/08/09 社會 趙介佑引爆北投之亂 檢將偵結起訴 04:102021/08/07 社會新聞 遭學長襲胸「有說有笑」告不成 女泣訴：是「強顏歡笑」檢信了 14:382021/08/09 社會 書香後代變軍火販 古蹟祖宅藏3槍 04:102021/08/08 社會新聞 台東池上大坡池進水口設攔網 有利管理及生態 16:242021/08/08 生活 溪水暴漲 台東縣金峰鄉封3橋 太麻里撤離住戶 12:332021/08/07 生活 社會熱門新聞 雨彈狂襲彰化高鐵高架橋墩下路面斷裂 畫面驚悚民眾心驚驚 - 社會 港籍知名美妝總監家中猝死 在台遺產迄今無人繼承 - 社會 老公偷吃女同事 人妻狠招「辣椒加潤滑劑」結局網嗨翻 - 社會 目睹老爸21歲嫩妻當街親熱鮮肉男 女兒狠譙「10字」完勝 - 社會 男啪啪13歲少女恐關10年 法官見她穿「馬甲衣」立判無罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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