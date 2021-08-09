枋寮鄉公所9日上午傳出遭檢調搜索，目擊民眾指出，包括鄉長陳亞麟及多名課長都被帶回調查，至於是否涉及案件仍待釐清，屏東縣政府政風處證實確有其事，目前只知疑與清潔隊有關。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利則表示，確實有案件偵辦中，但詳細內容為何？因為檢察官仍在訊問中，因此無法透露，也強調，一旦有強制處分，會盡速對外說明。

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