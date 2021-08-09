3年前華姓計程車司機分別下藥迷昏女研究生及女房東，案發至今華男遭羈押，台灣高等法院更一審認定他4個月內分別對上開2名被害人性侵，嚴重危害社會治安，裁定從上個月16日起延押2月，另依加重強制性交等罪，判刑11年6月。可上訴及抗告。

華男與女研究生相約見面，下藥後將她載回自己住處性侵，他另向女房東租下淡水的空屋後，再遞上摻有FM2的水讓女房東喝，女房東意識不清，1夜遭連續性侵3次。

歷審將華男判刑11年6月，最高法院撤銷發回後，高院更一審仍依乘機性交罪等罪，將他判刑11年6月。