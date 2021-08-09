今年東京奧運台灣選手勇奪佳績打破台灣歷年得牌紀錄，中市府宣布奧運選手金牌獎金由原定15萬提升到300萬倍數達20倍。市議員陳清龍今天質詢說，帕運選手金牌激勵金由原定9萬提高到100萬，同樣是為國爭光，奧運金牌獎勵金是帕運金排獎勵金的3倍，難道身障選手「卡細漢」。運動局強調，台中市提高帕運獎勵金比例比中央更高。

東京奧運昨晚閉幕，台灣選手奪下2金4銀6銅戰績，各縣市幫奪牌選手提高獎勵金。台中市就將奧運金牌原獎勵金由15萬大幅提高到300萬，帕運身障選手奪金獎勵金有從9萬提高到100萬。今天卻遭市議員陳清龍痛批是看小了身障選手，奧運金牌獎勵金是帕運金排獎勵金的3倍，難道身障選手「卡細漢」？為何同樣奪得金牌獎勵金還有差異性。

陳清龍不滿說，身心障礙體育選手訓練過程要克服身心障礙，比一般正常人還要更加困難，但締造世界紀錄為國爭光，以前身障獲獎連獎勵金都沒有，現在市府設立獎勵金，卻仍跟奧運獎勵金有所差異性，這根本是歧視性的獎金發給要點；運動局應立即研議全面性暨整體性的修正「台中市體育獎金發給要點」，一定給予身心障礙運動選手公平的獎勵。

運動局長李昱叡說，台中市支持運動選手不遺餘力，帕運獎勵金過去並未設立，是盧市長特重視台中市運動才設立並提高獎勵金，如果以中央奧運金牌2000萬、帕運金牌400萬的額度，對照台中市提供奧運金牌300萬、帕運金牌100萬激勵金，台中市提高帕運獎勵金的比例比中央更高；強調「不但重視，且完全沒有歧視意思」，台中市希望提供所有選手最好的培育環境與獎勵制度，一起奪牌為國爭光

運動局強調，台中市所訂立額度參酌教育部體育署辦法及比例，調增奧運金牌300萬元、銀牌200萬元及銅牌100萬元；帕運部分金牌100萬元、銀牌60萬元及銅牌40萬元，帕運調整額度更是六都第一，市府相當重視且積極推動運動，對於優秀選手更積極獎勵，期許台中好手能持續締造佳績。