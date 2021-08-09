今年基隆美展主視覺選用大膽顏色配合空間，象徵對於未來文化中心美術館的全新想像。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府為鼓勵美術創作的傳承與創新，長期舉辦「基隆美展」，每年吸引數百名來自全台各地不同領域、不同年齡層的創作者參加，文化局表示，今年得獎作品將於嶄新文化中心美術館展出，另外，入選者可獲獎金，總金額達75萬元。

基隆年度藝文盛事「2021基隆美展」徵件中，是歷史最悠久的指標性視覺藝術競賽，市府透過公開徵件比賽，打造良性競爭的藝術交流平台，遴選優秀的作品參與展出，今年因應疫情及文化中心整建工程，徵件時程相較以往晚的許多，但活動不打折扣。

文化局長陳靜萍表示，今年基隆美展的主視覺特別選用大膽的顏色配合空間，象徵對於未來全新的文化中心美術館充滿想像，同時也希望承襲過去基隆的文化底蘊，能在藝術創作上有更多元新穎的作品亮相。

陳靜萍說，基隆美展自2008年開放全國徵件，深獲各地藝術同好參與，投件人數持續上升，僅有去年受疫情影響略為下降，她說，這項比賽提供藝術創作者相互切磋交流，不僅提升藝術家的能見度，也能與全國藝壇緊密結合。

視覺藝術科長汪彥奇指出，今年徵件類別分為東方媒材（含水墨、書法、篆刻）、西方媒材（含水彩、油畫、複合媒材）、攝影與新媒體藝術等3類。各類獎金除首獎「基隆獎」高達10萬元外，另有「優選」5萬元、「佳作」1萬元、「入選」等獎項，總獎金高達75萬。

文化局補充說明，只要具有我國國籍藝術創作者，均得以個人方式參賽，參賽作品須為2019年（含）以後創作，且未曾在公開徵選競賽得獎，歡迎全國藝術創作菁英踴躍投件角逐高額獎金。