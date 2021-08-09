張姓髮型設計師去年趁幫國中學妹燙髮加護髮時，自後方強摟摸胸，事後學妹控告張涉嫌強制猥褻，檢察官因監視器拍到張與學妹有說有笑，一度不起訴，但學妹提再議，高檢署將案件發回台北地檢署續查後，檢察官發現被害人其實曾多次推拒、閃躲，是怕激怒張才強顏歡笑，9日逆轉改將張男起訴。

檢方調查，張男去年5月間，因網路聯繫上學妹，學妹因張男從事髮型設計，決定幫學長捧場，請學長燙髮、護髮。

沒想到張為學妹護髮時，多次從後方伸手摟抱學妹，學妹幾次閃躲起身，被張男拉過去坐在大腿上，學妹事後控告張男強制猥褻。

檢方庭訊時，張否認毛手毛腳，辯稱當天和學妹聊得很開心，檢方根據監視器畫面，認為2人全程有說有笑，張罪嫌不足，予不起訴。

學妹不服，向高檢署提再議，高檢署將全案發回北檢續查，檢方二度勘驗監視畫面，認定被害人身體前傾閃躲，也曾推開張男雙手，且被害人事後也把這段不愉快經驗記在個人行事曆上，採信被害人說法，依法起訴張男。