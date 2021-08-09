李玉璽成功打出大陀螺，向爸爸報喜。（東森、映畫提供）

黃鐙輝抱著聖帝公一起看直播。（東森、映畫提供）

《神之鄉》演員喊觀眾一起敲碗第二季。（東森、映畫提供）

東森、映畫聯合製作大戲《神之鄉》，上周六播出最終回，公視首播主要觀眾群兩集收視分別為2.81與2.97，第10集更登上全國收視冠軍，當晚主演全員到齊，在直播上許願能有續集，網友紛紛留言「敲碗第二季」、「太好看、太感人了」、「我會一直追、一直追…」，總製作人郭建宏表示會審慎評估，相信「神明會有最好的安排」。

《神之鄉》完結篇收視最高點3.17落在第10集，聖恩社眾人參與「624」遶境，神將、宮燈隊以及廖威廉、林暉閔三人「僮仔」表演時刻，最後身著三太子裝的李玉璽成功打出大陀螺，也讓與黃鐙輝、Janet守在醫院，躺在病床上的王識賢看著電視傳來畫面感動不已，含著淚直說「阿薰，我們的陀螺打起來了！」，李玉璽則回以「爸，我們做到了！」，令觀眾淚腺失守，直呼「王識賢真的好猛，躺在床上情緒還這麼滿。」。

王識賢爆料自己當下其實是在跟空氣對戲，眼前的電視沒有畫面，副導在一旁提詞，他就開始演了，看著兒子替自己實踐當年未完成的遺憾，頓時覺得兒子長大了、能夠超越自己，那是一種當爸爸驕傲。黃鐙輝則說王識賢大概把1年份的眼淚都哭完了，每顆鏡頭都可以哭得這麼飽滿，對他佩服到五體投地。王識賢笑說：「我早就知道，躺在這裡真的沒有比較好賺！」有一幕黃鐙輝還把「聖帝公」抱來一起看電視，網友大讚「阿義真的是可愛死了」。

隨著《神之鄉》播畢，不只觀眾看不過癮，演員們也希望能拍攝第二季，想像各種劇情發展，包括李玉璽、項婕如戀情發展，廖威廉甚至替「網友威廉」請願，想看大勇跟一德的感情戲，「就算是吵架也沒關係」，被虧根本自肥。劇中王彩樺喜歡李李仁，期望編劇可以在續集把兩人湊成對，不料李李仁竟想把她讓給王識賢，讓王識賢直喊「這樣不好」，推說「阿姨要照顧大義」，讓黃鐙輝直呼「阿義要娶某」，笑翻眾人。