昨日（8日）正式進入鬼月，命理專家廖美然老師在臉書粉絲團分析鬼月重大注意事項，她表示，「國曆8／7至9／20是多事之秋，因為病符星、耗損星未離開，此月恐怕是表面平和，但疫情卻會不預警再回襲。」建議防疫一定不能鬆懈，唯有持續謹慎小心，才能多一分安全，讓生活過得風調雨順。

在鬼月期間，由於8／7～9／20是「多事之秋」，除了病符星未走，又進入空亡星、死符及驛馬煞星，廖美然老師指出，「所以這段時間恐有嚴重車禍，也要一併注意較大槍擊事件。」建議人們外出時要小心出入與行車安全。

在投資理財方面，廖美然老師叮嚀，有股票或買賣投資的習慣的人，在本月要謹慎投資，以免虧損，同時留意與投資相關的詐騙。

在天災方面，廖美然老師指出，煞南剋東刑北的月令，顯示恐有大地震、雨中雷電、嚴重火災、火燒車、山林火災事件，也要擔心更大的水患、山崩地裂，豪大雨，甚至有海水倒灌問題，建議出入在隧道時應多加小心，也要多關心氣象播報，才能避免受害，讓災星遠離。