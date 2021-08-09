台中市議員李中9日質詢時表示，恐嚇罪係公訴罪，但教育局對於光榮國中組織性恐嚇的調查軟弱無能，他將於10日前往地檢署按鈴控告該校教師會理事長及教評會成員。另外，今年國中介聘又有教師投訴因他人反悔致使權益受損，他將提自治條例以肅歪風。教育局長楊振昇說，教育局絕不寬貸。

李中說，上週他質詢後，原以為教育局會展現積極態度，沒想到教育局竟然只是用譴責兩字來面對教師間的恐嚇，甚至於還說當事人不願配合調查，行政權低落到無法維護老師的權益，實在渣到不行。由於恐嚇係公訴罪，既然相關人員不願配合行政調查，他將在明日逕行到地檢署提告，讓檢察官來介入調查，讓相關人員無可逃避。

李中指出，豐原另一所國中的老師8月7日向他陳情，表示也遭遇到介聘完成但另外一位老師反悔，以致於影響他調動權益的情事；且他具備兩張教師證、碩士班也念外文專業，但校長卻不肯改以英文老師聘任，反而在今年開缺招聘英文代理老師。

有鑑於介聘問題層出不窮且代理老師開缺浮濫，李中表示他將在下會期提自治條例，把介聘由辦法提升至自治條例，以保障現職教師調動權益，並增加合格教師任職正式老師的機會與權益。

教育局長楊振昇表示，介聘制度是中央所規定，會向中央反映，至於大里某國中教評會卡住已介聘成功的老師到該校任職，教育局絕不寬貸