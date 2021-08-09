男星宥勝與妻子林慈惠（蕾媽）在2015年步入禮堂，夫妻育有一對子女，幸福組成一家四口，而宥勝近期則帶著妻小定居台中清水，不吝嗇分享生活的宥勝，昨（8日）則發文透露，他今年的父親節是陪三隻貓兒子結紮，身為過來人的宥勝直呼：「光想到我就一陣下半身的心疼抽搐」。

昨天是一年一度的父親節，宥勝則在臉書透露，今年的父親節活動，是陪著三隻貓兒子去動結紮手術「這手術我也動過，它改善了我跟慈惠的人生，但我只不過是綁個輸精管呀.....但貓兒子們卻要把蛋蛋整個摘除耶！光想到我就一陣下半身的心疼抽搐」。

宥勝也表示，三隻毛孩子的手術都已完成了，今早接回家隔離照顧，宥勝揪心說：「我會不忍心看耶，我會看到傷口就自體鼠蹊跟著痠麻嗎？」宥勝還笑虧自己和貓兒子是「結紮四父子」，而宥勝發文吸引吳淡如留言：「父親節快樂 辛苦了，不會有父親節的貓咪們」，宥勝則回應：「姐太實在…想當父親只能學我們去領養小貓了」。

宥勝臉書全文。（圖／取材自宥勝之旅臉書）

其實，宥勝在2017年時就在臉書宣布已完成結紮手術，宥勝當時坦言，他躺在手術台上其實很緊張，不過他一想到妻子蕾媽就能戰勝內心的恐懼，宥勝說：「我不想再讓她這麼辛苦，也不想再讓她做任何手術了！」而宥勝示愛喊「老婆我愛妳」之餘，他最後還下了「男性結紮還不錯」的結論，引發外界討論。