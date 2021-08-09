騎車為什麼不好好騎？今（9）日臉書社團「爆廢公社公開版」一名網友PO出一段離譜影片，裡頭一名騎士竟以「金雞獨立」的方式站在機車上，從鏡頭左邊駛入畫面中，而且飛快地行經一台緩緩前進的汽車旁，離奇景象讓目擊的原PO極度傻眼，忍不住將行車紀錄器PO上網，直呼「傻眼！天外飛仙…這個我給十分」，還標註該歧視是「傳說中的王者」，引發網友熱議。

根據臉書社團「爆廢公社公開版」該影片內容，疑似桃園八德和強路的路段上，竟有一名騎士以一腳踩在機車上，另一腳高高抬起的方式騎車，彷彿「天外飛仙」的危險動作，讓後方直擊的原PO驚呆不已，而且該騎士行徑在馬路上，甚至沒在怕其他車輛，直接從內側車道快速「飄移」到外側車道，叫不少人看了替他捏把冷汗。

此文一出，也隨即引來許多網友關注，紛紛戲謔的調侃該騎士，直指他「哪吒降駕、踩無敵方風火輪啦」、「金雞獨立飛過去」、「失傳已久的小狗撒尿」、「移動神主芭蕾」，不過該騎士如此危險駕駛恐已觸法，民眾千萬不要模仿，生命誠可貴，行車務必注意安全。

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