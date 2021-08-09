電子股接手，航運股止穩，台股上周反彈1.62％，外資由賣轉買，結束連兩周賣超。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總計買超325.06億元，累計今年初至8月6日止，累計賣超為4,864.15億元。外資總持有股票市值為23兆3,057.66億元新台幣，占全體上市股票市值的43.52％，較7月30日的22兆8,406.13億元新台幣，增加4,651.53億元。

在個股部分，上周半導體類股占全體上市股票交易金額回升到35.98％，又以聯電(2303)表現最強，居外資買超第一大個股，買超96,901張；而外資調節面板股，但上周反而買超彩晶(6116)，一周買超50,137張排市場第二，中信金(2891)買超37,211張排第三。

賣超方面，外資針對面板股持續站在賣方，上周賣超前兩名個股又是群創(3481)及友達(2409)，群創賣超174,638張居冠，友達則賣超56,436張，賣超第三是宏碁(2353)39,623張。