永固-KY(5546)今日除息，每股配息5.831元，開盤參考價為69.2元，今日股價開低後，盤中一度翻紅衝至70.8元，尾盤又回到平盤附近，填息之路走得顛簸。

今年大陸區疫情管理上軌道，市場回歸正常，永固毛利率回到往年水準，產業旺季到來又有新廠布局，下半年還是可以期待。去年併購的泰宏廠，讓公司跨進入長江南岸市場，將成今明兩年營運的新成長動能。

永固短期將會積極放在產業升級方面，現在大陸重慶區大力推動混凝土預製構件工法，除了節能環保外，可以較傳統建造省3/4的工期。重慶當局現在正在大力推行此一工法，預期2023年開始發酵，公司將全力搶進此一市場。

永固指出，預拌混凝土廠雖然是城市發展重要的火車頭，但隨著都市發展日趨成熟，預拌混凝土廠面臨搬遷壓力，過去1年公司併購子公司重慶泰宏新型建材公司，將營運觸角延伸至長江南岸，並為擴大原長江北岸經營範圍及持續朝綠色環保企業目標邁進。

永固未來將逐步完成重慶宏國環保建材公司的建設，朝向綠色工廠的方向發展，也將積極尋求新市場機會，擴大產品的供應範圍。