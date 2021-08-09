勞動部紓困計畫為讓受疫情影響的偏鄉民眾，獲得勞動部所推動的各項紓困專案資訊，勞動力發展署中彰投分署就業巡迴車啟動巡迴駐點服務，從9日、11、13日前進南投縣埔里宣導，勞工遇到減班休息或薪資減損該怎麼保障權益，疫情期間掌握中央紓困計畫，度過疫情生計難關。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，中彰投地區幅員廣闊，考量近期疫情較為趨緩，配合勞動部在疫情期間推出許多不同對象別的紓困計畫，為讓更多在地民眾了解政府資源，盡快渡過難關，特別運用分署特有的巡迴服務車重新啟動駐點服務，歸納不同對象各自的適用計畫及可運用的資源，將法條文字轉化為簡易的圖文，讓民眾輕鬆了解計畫內容和自己是否符合資格。

「夢想載卡多」就業服務巡迴車在埔里地區駐點的「疫情相關紓困計畫宣導」活動，加強宣導勞動部3大類紓困計畫，第1類為「青年專屬就業獎勵及訓練補助方案」，包括補助訓練費用的「產業新尖兵計畫」、訓練期間提供獎勵金的「青年職前訓練學習獎勵金」。

還提供青年先僱後訓機會的「青年就業旗艦計畫」，以及獎勵畢業青年及早就業的「青年就業獎勵計畫」等；第2類為「企業及相關用人單位僱用補助方案」，包括運用僱用獎助與就業獎勵措施，勞雇都有獎的「安穩僱用計畫2.0」、補助企業「青年就業旗艦計畫」，以及短期打工的「輔導民間團體即時上工計畫」等。

第3類為「減班休息或薪資減損勞工紓困方案」，包括提供減班休息勞工在職進修機會及訓練津貼的「充電再出發訓練計畫」、補貼減班休息期間薪資差額的「安心就業計畫」、提供符合資格者公部門計時打工機會的「安心即時上工計畫」，以及提供薪資減損勞工補貼的「全時勞工生活補貼計畫」及「部分工時勞工生活補貼計畫」等共12項。

活動現場分為視訊諮詢區及台灣就業通解說區，搭配有獎徵答，該分署南投就業中心也將在現場提供遠端視訊諮詢服務。