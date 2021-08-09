立陶宛贈我的兩萬劑AZ疫苗今天放行！食藥署表示，今日下午已完成立陶宛政府捐贈的AZ疫苗（批號ABY9147：1萬9400劑，效期至10月31日）之審查與檢驗並核發封緘證明書，後續將可交由疾管署分配運用。此外，第五次輸入的莫德納疫苗，目前也在進行樣品抽取作業，預計一周後就能完成封緘。

7月31日晚間至歐洲空運抵台之立陶宛政府捐贈AZ疫苗共2萬劑，食藥署於現場查核運送冷鏈等並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行檢驗，經審查文件資料與檢驗皆合格後，已於8月9日核發封緘證明書，完成封緘之疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

第五次輸入之莫德納疫苗共1批、9萬9600劑，於8月8日傍晚自歐洲空運抵台入庫，食藥署表示，此批疫苗效期至明年2月1日，目前共抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行檢驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署將盡速核發封緘證明書。