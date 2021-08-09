宜蘭縣長林姿妙（左）歡迎全國鄉親訂購員山鄉的紅心芭樂。（李忠一攝）

宜蘭縣員山鄉枕山地區紅心芭樂（紅心番石榴）種植面積達40公頃，年產量逾1200公噸，占全國產量8成以上，口感軟Q的紅心芭樂適合小孩與長者品嘗，今天（9日）縣長林姿妙前往枕山村，向鄉親推薦正宗「吃軟不吃硬」的紅心芭樂就在員山鄉！

宜蘭縣政府農業處表示，員山鄉枕山地區的紅心芭樂7月到9月間是主要產季，現在品嘗是最好吃；全國各地都有種紅心芭樂，但紅心芭樂適合在溫暖的地區成長，南部地區太熱，使得紅心芭樂早熟，員山鄉氣候條件佳，產出的紅心芭樂品質冠全國。

林姿妙表示，枕山地區是休閒農業區，沒有工業汙染，自然生態完整，加上水源充沛，是紅心芭樂絕佳的栽培場所，加上果農優秀的栽培技術與經驗，生產的紅心芭樂風味獨特、香氣四溢，果肉口感軟Ｑ不爛，是正宗「吃軟不吃硬」的紅心芭樂，歡迎鄉親訂購。

農業處表示，紅心芭樂特別適合牙口不好的小孩或長者，但員山生產的紅心芭樂不耐長時間存放，目前零售價每台斤50至60元，銷售以宅配或果園產地直銷為主，有意者可洽詢訂購專線員山鄉農會推廣部（03-9222161轉22）。