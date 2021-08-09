海軍威海計畫將擴建左營二軍港，在海上興建長堤，這可能會令附近作業的漁船傳統漁場消失。邱志偉日前在與海軍、漁民的座談會中要求海軍，在3個月內針對漁民補償需提出具體方案，且在未與漁民有共識前，海上工程必須暫緩施工。

海軍近期在海上投放警示燈，讓漁民憂心海上工程動工在即，請邱志偉幫忙。邱志偉邀請海軍到彌陀、梓官區漁會出席座談會，與漁民代表及漁會座談。

海軍由參謀長蔣正國率隊出席，會中說明海軍目前的施工進度，及海上工程對於漁民的影響。高雄市政府海洋局委託中山大學進行二軍港工程對漁民影響研究也公布期初報告，並精算出未來海軍在海上興建長堤後，對於漁民遠繞成本增加的油料支出，海軍也允諾將會提供油料補貼。

不過，漁民最憂心的還是二軍港海上工程施工後，原本位於軍港北側的傳統漁場將會消失，漁民生計將無以為繼，由於補償尚未達成共識。對此，邱志偉認為，是先有漁民在此漁場捕魚，之後才有海軍軍港，他要求海軍在3個月內要提出具體可行的補償方案，並獲得地方及漁民的同意後，海上工程才能施工。

會中，永安區漁會提及中山的研究內容並未納入永安漁民的影響，永安區的漁民傳統作業區就在柴山旁海域。而梓官區漁民反映，二軍港在典寶溪出海口南側興建長堤，未來典寶溪的垃圾、漂流木將會全數灌入蚵仔寮漁港，中山大學的研究也未提及，對此邱志偉也請海洋局再委託中山大學，對於相關訴求再增加研究。